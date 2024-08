Fondazione Vassallo: presentazione della favola “Maratea e la Foca Monaca” di Dario Vassallo a Palinuro

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore annuncia la presentazione della favola di Dario Vassallo, “Maratea e la Foca Monaca“, che si terrà sabato 31 agosto alle ore 20.30 presso la suggestiva Piazza Virgilio di Palinuro. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione DLF Sapri e Battiti di Pesca, sarà un’occasione speciale per parlare di mare, libertà, ricordi e legalità.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Centola, Rosario Pirrone, e di Silvano Cerulli, Presidente della Pro Loco di Palinuro. A seguire, Dario Vassallo dialogherà con Nino Daniele, Presidente del Premio Amato Lamberti, e il giornalista Alberico Sorrentino, con la moderazione di Angelo Carelli del DFL di Sapri. La serata sarà impreziosita da intermezzi musicali a cura di Giovanna Guida, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Le dichiarazioni

Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha dichiarato: “Sabato 31 agosto saremo a Palinuro per parlare di mare, di libertà, di ricordi e di legalità. Questa favola è un inno al mare, all’Area Marina Protetta di Maratea, un simbolo di speranza che possa rappresentare un cambiamento culturale, dove la specie umana e le specie marine possano vivere in simbiosi. Dall’uccisione di Angelo, il nostro Sindaco, è nata anche una favola, e non sarà l’ultima.”

Vassallo ha inoltre espresso la sua scelta di avere come ospite Nino Daniele, sottolineando: “Ho scelto personalmente Nino Daniele, uno studioso dell’essere umano, oltre che politico, professore e filosofo. Questa favola non ha bisogno di politici navigati in mondi particolari, ma di uomini che fanno politica ogni giorno, anche senza rivestire alcun ruolo formale. Non è una politica di parte, ma una politica vecchia, legata al bene del Popolo, non al bene personale e della cricca. Quella è un’altra cosa. È Camorra istituzionale.”

Vassallo ha concluso: “È un libro per bambini, ma indicato anche per gli adulti, per farli tornare bambini e per farli riflettere sulla bellezza del mare e dell’universo. Una favola scritta, in cui chiaramente c’è anche Angelo, che serve a stimolare la politica. Istituire l’area marina protetta è importante non solo per Maratea, ma per tutta la costa e per tutto il nostro Sud.”

La Fondazione invita tutti a partecipare a questa serata dedicata alla memoria, alla riflessione e alla speranza, con l’auspicio che l’impegno per la tutela del nostro patrimonio naturale possa diventare una priorità condivisa da tutti.