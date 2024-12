Fondazione Copernico: inaugurato un nuovo “Spazio di lettura” nel cuore di Salerno

La cultura alla portata di tutti grazie ad un nuovo punto di lettura nel cuore del centro storico di Salerno. È stato inaugurato ieri mattina, in via Romualdo Guarna, nei locali della Fondazione Copernico, lo spazio che consentirà ai giovani della comunità, e non solo, di avere un punto di riferimento culturale, un luogo per lo Smart working e in generale uno spazio di aggregazione.

Un altro successo reso possibile grazie all’iniziativa collettiva promossa con il progetto “Salerno legge”, la raccolta di libri lanciata lo scorso luglio, che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e istituzioni locali, dimostrando il forte spirito di solidarietà e amore per la cultura che caratterizza la città di Salerno.

La giornata

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Franco Picarone, presidente commissione bilancio Regione Campania; Luciano Provenza, presidente del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno e Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita.

Dalla fondazione è stata sottolineata l’importanza dell’allestimento della biblioteca civica, ed è poi partito l’appello ai cittadini a contribuire all’iniziativa anche con donazioni di scaffalature e arredamenti. Alla raccolta libri ha partecipato anche Salerno Pulita con le tappe del suo centro di raccolta mobile.