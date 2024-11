Fondazione AIRC: tornano nelle piazze i “Cioccolatini della Ricerca”, ecco dove trovarli nel Cilento

Torna nelle piazze italiane l’iniziativa dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) “I cioccolatini della Ricerca”. In 2000 piazze domani, sabato 9 novembre, volontari e volontarie, sono pronti a distribuire i cioccolatini che serviranno a contribuire alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori.

Una dolce iniziativa che sostiene il lavoro costante ed incessante, di oltre 6000 scienziati che, ogni giorno, si impegnano per assicurare un futuro senza cancro. Per tutto il mese di novembre, sarà possibile acquistare i cioccolatini della ricerca nelle filiali Banco BPM, partner ufficiale di AIRC e su Amazon.

Ecco dove trovare i cioccolatini

Anche nelle piazze del Cilento è possibile acquistare i cioccolatini a fronte di una donazione di 15 euro. Tra i centri che aderiscono all’iniziativa c’è

Caselle in Pittari , Farmacia Bruno

, Farmacia Bruno Castel San Lorenzo , via Roma;

, via Roma; Laurito , Piazza Marconi;

, Piazza Marconi; Salento , piazza Municipio;

, piazza Municipio; Salerno, piazzetta Barracano

La Fondazione

La Fondazione Airc opera sul territorio nazionale da oltre 50 anni continuando a coltivare un’ambizione che in parte è già realtà, rendere il cancro sempre più curabile. “Per questo sosteniamo progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffondiamo l’informazione scientifica e promuoviamo la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole” – così i volontari Airc.