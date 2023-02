Gelbison-Foggia: pari allo Zaccheria, Tumminello in rete per i cilentani

Nel ventiseiesimo turno di Serie C, nel gruppo C, la Gelbison era opposta, alle 17:30, al Foggia allenato da Fabio Gallo. Trasferta in terra pugliese per i rossoblù che allo “Zaccheria” strappano un punto prezioso in ottica salvezza dopo il successo contro il Francavilla seguito dai pareggi con Taranto e Cerignola. Nella settima giornata del girone di ritorno termina 1-1 l’incrocio con il team pugliese con i cilentani che salgono a 30 lunghezze +3 sulla zona play-out. La squadra di mister De Sanzo tornerà a giocare in casa domenica prossima contro il Messina.

Foggia-Gelbison: la gara

Prime occasioni per i padroni di casa che poco dopo il quarto d’ora impegnano Anatrella con Peralta che serve a Di Noia una palla calciata però sul fondo da buona posizione. Pochi minuti dopo, invece, è Ogunseye a saggiare, di testa, i riflessi del portiere dei cilentani che salva i suoi. La risposta vallese arriva a metà frazione su calcio piazzato di Graziani che però non impensierisce particolarmente Nobile.

I pugliesi tornano vivi alla mezzora con Di Pasquale che non centra la porta con la sua girata, nel quarto d’ora finale succede poco e Foggia e Gelbison tornano negli spogliatoi a reti bianche.

Nella ripresa al 3′ De Sena chiama all’intervento Nobile che al 13′ non può nulla sul tentativo di Tumminello che insacca in diagonale dopo una respinta corta della retroguardia locale su un precedente tentativo di tiro dei cilentani. Il Foggia dal canto suo prova a rispondere e alla mezzora trova la via del pari con Garattoni che non lascia scampo ad Anatrella trovando la rete del momentaneo 1-1 che poi, vista la latitanza di occasioni nella parte conclusiva, chiuderà in pratica il match.

Il tabellino

Foggia-Gelbison 1-1

Marcatori: 58′ Tumminello (G); 78′ Garattoni (F)

Foggia: Nobile, Leo, Di Pasquale, Rizzo, Garattoni, Schenetti (dal 64′ Bjarkason), Petermann, Di Noia (dal 57′ Frigerio), Costa, Ogunseye, Peralta (dal 57′ Iacoponi). All.Gallo.

A disposizione: Thian, Pirrò, Kontek, Frigerio, Bjarkason, Markic, Iacoponi, Battimelli, Odjer, Capogna, Rutjens.

Gelbison: Anatrella, Granata, Cargnelutti, Gilli, Nunziante, Graziani (dall’84’ Francofonte), Papa, Savini, Correnti, De Sena, Tumminello (dal 70′ Infantino). All.De Sanzo.

A disposizione: Vitale, Onda, Marong, Infantino, Sane, Capone, Kyeremateng, Francofonte.

Arbitro: Vingo di Pisa (Rignanese – Mastrosimone)

Ammoniti: Costa, Di Noia, Savini, Anatrella, Di Pasquale, Infantino, Ogunseye. Recupero: 4′ pt; 4′ st.