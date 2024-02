Focus Promozione: solo pari per le compagini della Piana del Sele, allunga l’Atletico San Gregorio

Frenata per Battipagliese ed Ebolitana che non trovano la vittoria, nonostante le buone prestazioni. Giornata negativa particolarmente per l’Ebolitana che frena il suoi inseguimento sull’Atletico San Gregorio, che vince per 4 a 1 contro il fanalino di coda San Valentino e allunga a più 2.

Rallenta l’Ebolitana

Buon inizio dell’Ebolitana che trova il goal del vantaggio con Pascuzzo. Nel finale del primo tempo i padroni di casa si complicano la vita e con un errore difensivo concedono il pareggio agli avversari. Nella ripresa l’Ebolitana cerca l’assedio, ma negli ultimi metri le idee sono spesso offuscate e nel complesso la prestazione e al di sotto del potenziale. I Biancoazzurri falliscono in questo modo un altro impegno fondamentale soffrendo ancora le pressioni di un testa a testa estenuante, dove ogni errore può essere determinante.

Pari anche per la Battipagliese

Per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese impatta 1 a 1 al “Vitiello” di Scafati contro il Victoria Marra. Gara bella e avvincente con i padroni di casa che sbloccano il risultato dopo 11’: Tanda va via sulla destra, crossa al centro e Manzo trova una deviazione nella propria porta. Sarà, a conti fatti, il primo e unico tiro nello specchio della porta della Battipagliese da parte del Victoria Marra.

Viscido, infatti, non sarà più chiamato in causa. Comincia, tambureggiante, la risposta della Battipagliese che prima della fine del primo tempo crea due nitide occasioni da rete con Paciello (tap in che termina alto da due passi) e Natella (da solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Caso che con i piedi devia in calcio d’angolo.

Dopo quarantacinque secondi dall’inizio della ripresa le zebrette trovano il pari: flipper in area di rigore e staffilata di Olmos imparabile.

Battipagliese che non si ferma e continua a creare occasioni da rete: doppia opportunità per Natella (rasoterra in area di rigore respinto da Caso e scavetto a tu per tu col portiere di casa che termina fuori di poco), Olmos (conclusione dalla distanza che fa la barba al palo), Picaro (semi rovesciata in area di rigore, fuori di poco) e Dalmiro Gaeto (conclusione di destro in area di rigore debole, intercettata dal portiere). Al termine di quattro minuti di recupero, l’arbitro sancisce il pari.

Classifica

San Gregorio 54

Ebolitana 52

Junior Stabia 49

Campagna 49

Battipagliese 45

Agerola 38

Sanseverinese36

Victoria Marra 35

Temeraria San Mango 29

Atletico Pagani 24

Sporting Pontecagnano 21

Sant’Egidio 21

Centro Storico Salerno 20

Faiano 17

Real Palomonte 5

San Valentino 2

Risultati

Junior Stabia- Agerola 0-0

San Gregorio-San Valentino 4-1

Real Palomonte-Teraria 0-1

Sanseverinese-Sant’Egidio 1-0

Centro Storico- Sporting 1 -0

Atletico Pagani-Città di Campagna 1-5

Ebolitana-Faiano 1-1

Victoria Marra-Battipagliese 1-1