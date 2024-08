Fiume di fango e detriti a Salerno: intervento in emergenza dello spazzamare, bonificata la spiaggia

Mare nero con fango e detriti: l’acqua di Salerno, nella giornata di ieri, ha lasciato l’amaro in bocca a diversi bagnati che hanno più volte segnalato le condizioni in cui versava il litorale, in particolare della zona orientale.

A causa dell’intenso acquazzone che si è abbattuto sulla città, si si è verificato il fenomeno cosiddetto del “troppo pieno”, con la fuoriuscita di fanghi e detriti in mare. Per questo, nella serata di ieri, su richiesta del sindaco Vincenzo Napoli, lo spazzamare di Salerno Pulita, che opera ogni giorno fino alle 16, è stato impegnato in un’operazione d’emergenza per ripulire lo specchio d’acqua antistante la zona orientale della città, nel quartiere di Mercatello. Il battello spazzamare è riuscito a intercettare la scia e a rimuovere gran parte di quanto trovato sul suo percorso.

Ma la cura e l’attenzione agli arenili cittadini è proseguita anche questa mattina, quando gli addetti di Salerno Pulita hanno messo in caso anche la bonifica della spiaggia. Ruspe in azione dall’alba, con il supporto in acqua anche dello Spazzamare. L’impegno della partecipata è massimo al fine di consentire ai bagnanti di poter godere di un litorale limpido per l’ultimo weekend di agosto.