Finisce a reti inviolate tra Buccino – Agropoli

Nell’incontro di questo pomeriggio, l’Agropoli strappa un punto al Buccino. Lo scontro termina a reti inviolate.

Il primo tempo

L’incontro comincia con una fase di studio, con le due squadre che duellano molto a centrocampo, al 18’ il Buccino va vicino alla rete con Titarelli, ma la sua conclusione si stampa sul palo, continua a spingere la squadra di casa alla ricerca del vantaggio, l’Agropoli si difende con ordine provando a ripartire. Sul finire della prima frazione ci prova Hefiane, ma Grieco si distende e blocca sicuro. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

La ripresa

Nella ripresa, il Buccino va vicino al vantaggio al 55’ con Hefiane, ma ancora una volta Grieco è bravo a respingere, sempre la squadra di casa al 70’ ci prova con Iasevoli, il suo tiro viene deviato in corner. Il Buccino continua a mantenere il possesso del gioco, spingendo forte alla ricerca del vantaggio, all’84’ viene espulso Owusu per fallo di reazione e Agropoli che resta in inferiorità numerica.

Il Buccino, forte della superiorità numerica, ci prova con Laragione, ma Grieco ancora una volta si supera ed evita il goal del vantaggio. Termina così l’incontro con il risultato di 0-0.