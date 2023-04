Finale Nazionale Under 19 Eccellenza di Basket: domani la conferenza stampa ad Agropoli

Si terrà domani, giovedì 27 aprile, alle ore 11, presso l’aula consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, la conferenza stampa di presentazione ufficiale della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza di basket. Questo evento, che si svolgerà per la prima volta nella cittadina cilentana, sarà il teatro del prestigioso Trofeo Giancarlo Primo, in programma dall’8 al 14 maggio.

La giornata

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo del basket e delle istituzioni locali. Tra i relatori ci saranno il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che darà il benvenuto a tutti i partecipanti e si mostrerà entusiasta di ospitare una manifestazione di così alto livello nella sua città.

Gli interventi

Saranno presenti anche il presidente della FIP Campania, Antonio Caliendo, e il presidente della FIP Salerno, Maurizio Foccillo, che porteranno i loro saluti e parleranno dell’importanza di questo evento per il basket giovanile e per la promozione dello sport nella regione. Inoltre, interverrà anche il presidente del Basket Agropoli 1966, Giulio Russo.

Durante la conferenza stampa, saranno illustrate le modalità di svolgimento della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza e saranno presentate le squadre partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia. Sarà l’occasione per discutere dei dettagli organizzativi dell’evento, come gli impianti sportivi che ospiteranno le partite, le iniziative collaterali previste e l’importanza di promuovere lo sport giovanile come veicolo di crescita e formazione per i giovani atleti.

Inoltre, sarà l’opportunità per i partecipanti di confrontarsi e scambiarsi esperienze, favorendo così la crescita e lo sviluppo del basket giovanile a livello nazionale.

Le finalità

Sarà un’occasione unica per i giovani talenti del basket di mostrare le loro abilità e per la città di Agropoli di farsi conoscere come una sede ideale per eventi sportivi di prestigio. L’attesa è alta e la conferenza stampa di presentazione finale nazionale Under 19 Eccellenza di basket promette di essere un momento di grande interesse per tutti gli appassionati di questo sport.