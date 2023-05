“Finale Nazionale U19M”: Agropoli si prepara all’attesissimo evento

Agropoli e il Cilento si preparano ad accogliere i migliori talenti U19 maschili d’Italia. Dal 22 al 28 maggio ospiterà la Finale Nazionale Giovanile U19 maschile, in un evento che si protrarrà per sei giorni, offrendo un bellissimo spettacolo.

L’iniziativa

L’organizzazione dell’evento è a cura del Comitato Regionale della Fipav Campania, in collaborazione con il Comitato Territoriale della Fipav Salerno, e gode del sostegno delle associazioni locali Volley Agropoli e Polisportiva Paestum, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dei comuni di Agropoli, Capaccio-Paestum, Torchiara ed Omignano.

Il programma

Agropoli diventerà il fulcro di questa manifestazione, che vedrà come sedi la PalaDiConcilio (palazzetto dello sport della finale), la PalaGreen e il PalaImpastato, tre delle cinque strutture scelte insieme alla Palestra Comunale di Paestum e la PalaCilento di Torchiara per ospitare tutte le fasi della competizione. Il Palasport della vicina Omignano sarà invece utilizzato come campo di riserva.

Il commento

“Il ritorno ad Agropoli per ospitare un nuovo evento giovanile, a distanza di due anni dall’ultima volta, rappresenta un grande piacere”, ha dichiarato Guido Pasciari, presidente del Comitato Regionale della Fipav Campania.

“Agropoli, con le sue strutture ricettive, rappresenta un’isola felice per lo sport campano, che grazie all’impegno delle amministrazioni comunali, promuove il turismo sportivo. Desidero ringraziare in primo luogo il Comune di Agropoli, il Comune di Capaccio-Paestum, il Comune di Torchiara e il Comune di Omignano, che ci hanno ascoltato e accolto dimostrando grande sensibilità verso lo sport e riconoscendo nella Federazione Italiana Pallavolo un partner di livello con cui pianificare questo e futuri eventi.

Inoltre, le società locali Volley Agropoli e Polisportiva Paestum, con il loro entusiasmo e disponibilità, hanno facilitato il nostro lavoro mettendo a disposizione risorse umane per garantire il successo dell’evento. Ora non ci resta che attendere l’arrivo delle delegazioni, che sicuramente ci regaleranno uno spettacolo unico, rendendo indimenticabile questa lunga settimana di grande volley nel Cilento. A loro va il mio personale in bocca al lupo, sono sicuro che vivranno ad Agropoli un’esperienza che porteranno sempre nel cuore”.

“La pallavolo salernitana è onorata di poter collaborare all’organizzazione di questa importante kermesse giovanile – ha aggiunto il presidente del Comitato Territoriale della Fipav Salerno, Massimo Pessolano -. Da mesi siamo impegnati sul territorio per perfezionare la macchina organizzativa supportati dalle amministrazioni comunali locali e dalle associazioni del territorio.

A loro va il mio sentito ringraziamento per la costante ed attenta assistenza fornitaci lungo tutto il percorso organizzativo. Il nostro territorio ama la pallavolo e vive di emozioni che solo questi grandi eventi sanno regalare. Infine voglio dedicare un pensiero ai miei più stretti collaboratori che anteponendo questo progetto alla propria vita privata, con sacrificio e passione, hanno reso possibile quello che qualche mese fa poteva sembrare impossibile.

Ora non ci resta che scendere in campo a godere dello spettacolo che sicuramente le squadre sapranno regalarci”.