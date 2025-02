Figuraccia Ebolitana: il Serino passeggia al Dirceu

Brutta sconfitta casalinga per l’Ebolitana contro la Virtus Serino. Molte decisioni arbitrali discutibili secondo i padroni di casa. Ecco la cronaca del match.

La cronaca

Pronti via, subito pericolosa l’Ebolitana al settimo. Angolo insidioso di Gaita, la palla viene respinta male da Landi, poi sulla linea, spazza la difesa.

Trovano il vantaggio gli ospiti dopo undici minuti. In sospetto fuorigioco Tarallo, si invola verso la porta e con un preciso rasoterra infila Orlandi. Raddoppio otto minuti dopo. Tarallo tira in area, Orlandi devia, ma la palla termina sul ginocchio di Marrazzo che insacca. Doppio vantaggio per il Serino. Terza rete al ventinovesimo. Tiro dal limite dell’area di De Maio: palla che si infila nell’angolino basso alla destra di Orlandi.

Bella azione di Costantino al 34esimo, ma esce Landi e blocca la sfera, impedendo al centrocampista di tirare. Proteste al 46esimo per un tocco di braccio di un difensore, su cross di Padovano, ma l’arbitro Zari, non fischia il rigore. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.

Inizia la ripresa con due cambi per Liquidato. Al settimo, in rete ancora Tarallo. L’attaccante supera Orlandi ed entra in porta con il pallone. Per Zari tutto regolare. Rigore al 17esimo, trasforma Naddeo appena entrato in campo. Quattro ad uno.

Dopo 25° ci prova Gargiulo, palla alta sulla traversa. Rete annullata a Gaita al ventisettesimo. Proteste veementi sugli spalti. Incredibile quanto accaduto al 38 esimo. Naddeo si invola verso la porta e viene atterrato al limite dell’area, da Barone che viene solo ammonito. Punizione di Naddeo smanacciata in maniera goffa da Landi, poi la difesa spazza. Un minuto dopo, Corsaro spara alto nell’area piccola.

Al 49 esimo, Padovano impegna serianente Landi che mette in angolo. Dopo 6 minuti di recupero, triplice fischio finale. Sconfitta amarissima per l’Ebolitana, con almeno due reti in netto fuorigioco. Contestate altre decisioni arbitrali. Delusione sugli spalti.