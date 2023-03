Fidapa celebra la Giornata Internazionale della Donna con un emozionante racconto al femminile, successo a Castellabate

Ieri pomeriggio, 12 marzo 2023, presso la sala conferenze di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, si è svolto un incontro organizzato dalla sezione locale della Fidapa, la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, guidata dalla presidente Roberta Piccirillo, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Il tema dell’evento è stato “Storie di Donne Cilentane”, un tributo alle donne che hanno fatto la storia della regione del Cilento e che hanno lasciato un segno indelebile nella società.

La cerimonia

Partecipazione di numerose personalità del territorio, tra cui il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e il responsabile promozione turistica e culturale di Castellabate, Enrico Nicoletta, che ha moderato l’evento.

Durante la manifestazione, sono stati consegnati riconoscimenti a donne che si sono distinte nel sociale, nel giornalismo, nella cultura e nell’imprenditoria. Tra le premiate, Erminia Comunale De Simone, già sindaco di Castellabate, Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea, le giornaliste Carmen Galzerano e Luisa Cavaliere, Enza Formicola Paolillo, ambasciatrice degli emigranti, e le imprenditrici Nicole e Lara Rizzo.

Le dichiarazioni della Presidente Fidapa

La presidente della sezione Fidapa di Castellabate, Roberta Piccirillo, ha spiegato l’obiettivo dell’evento: “La nostra associazione è nata per valorizzare il ruolo delle donne. Abbiamo voluto raccontare storie di donne appassionate e ribelli che hanno lottato per conquistarsi un posto nel mondo e per portare alto il nome del Cilento. Le abbiamo omaggiate e ringraziate pubblicamente per restituire simbolicamente il giusto merito a tutte loro“.

L’incontro è stato patrocinato dal comune di Castellabate, che ha sostenuto l’iniziativa della Fidapa, confermando l’impegno della città per la promozione e la valorizzazione delle donne e della loro storia. L’evento è stato diretto ed ideato dalla presidente della Fidapa Roberta Piccirillo e organizzato dalle componenti del direttivo.

L’obiettivo, la valorizzazione delle donne

La cerimonia è stata un’occasione importante per celebrare l’impegno e la dedizione delle donne del Cilento, che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della regione, e per ribadire l’importanza di valorizzare il ruolo delle donne nella società e nella storia. Un tributo sentito e doveroso, che ha permesso di fare conoscere al pubblico presente le vite e le opere di queste donne straordinarie e di diffondere la cultura dell’uguaglianza e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione.