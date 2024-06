Fico Bianco del Cilento: per il Consorzio di tutela arriva il riconoscimento del Ministero

Il Fico Bianco del Cilento Dop ha ufficialmente il suo Consorzio di tutela. Il decreto ministeriale del 12 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 143 del 20 giugno 2024, sancisce il riconoscimento del Consorzio, con sede legale presso il municipio di Agropoli. Un traguardo importante per questo prodotto simbolo del Cilento, che potrà finalmente beneficiare di adeguate azioni di valorizzazione, tutela e promozione.

La costituzione del Consorzio di tutela del Fico Bianco del Cilento Dop rappresenta il coronamento di un lungo percorso iniziato nel 2006 con l’ottenimento della Denominazione di Origine Protetta. Un percorso che ha visto protagonisti i produttori cilentani, uniti nel valorizzare questo frutto unico e prezioso.

Ecco il Consorzio del Fico Bianco del Cilento

Il neocostituito Consorzio avrà il compito di tutelare e promuovere il Fico Bianco del Cilento Dop, favorendone la conoscenza e il consumo in Italia e all’estero. Tra le priorità immediate, come sottolinea il presidente del Consorzio Manlio De Feo, c’è la certificazione del prodotto: “Attualmente solo poco più del 10% della produzione è certificato. Dobbiamo fare un lavoro di informazione e sensibilizzazione presso i produttori affinché aderiscano al Consorzio e certifichino il loro Fico Bianco del Cilento Dop”.

“Il Fico Bianco del Cilento Dop – afferma Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno – è un prodotto di eccellenza che può dare un valore aggiunto all’intero territorio. Il Consorzio potrà svolgere un ruolo fondamentale nella sua promozione e valorizzazione, favorendo anche una maggiore remunerazione per i produttori”.