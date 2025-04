Festività Pasquali: intensificazione dei controlli nella Provincia di Salerno

Il Questore della provincia di Salerno, sulle base delle linee di indirizzo definite in sede di Riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 aprile u.s, ha predisposto, nei giorni delle festività pasquali, l’implementazione delle attività di controllo del territorio nei luoghi di maggiore affluenza turistica della provincia di Salerno, con servizi congiunti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

I servizi

I servizi hanno interessato in particolare le zone abitualmente interessate dalla movida, della città di Salerno e degli altri comuni della provincia – con mirati e selettivi interventi volti a contrastare anche il fenomeno della vendita degli alcolici ai minori – nonché le località turistiche della Costiere Amalfitana e di quella Cilentana, con particolare attenzione alle principali arterie stradali ed autostradali.

I controlli

I controlli interforze iniziati sabato 19 e proseguiti fino al lunedì di Pasquetta, si sono concentrati sia in periferia che nel centro cittadino Salernitano e nei principali centri della provincia.

Nell’ambito dell’attività sono state controllate 1.795 persone di cui 323 con precedenti di polizia, 1 extracomunitario espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera; 3 soggetti denunciati perché dediti all’attività di parcheggiatore abusivo; 1.022 auto e motoveicoli controllati; 135 verbali elevati per contravvenzione al Codice della Strada; 14 patenti di guida ritirate; 4 persone controllate con etilometro e 2 per stupefacenti; 10 veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo; 17 imbarcazioni controllate e 2 verbali per contravvenzione al codice della navigazione.