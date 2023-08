Festival Internazionale del Folklore: Un’Esperienza di Tradizioni Globali a Polla

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Polla si prepara a presentare un evento unico che abbraccia la diversità culturale e celebra le radici locali. Il Festival Internazionale del Folklore, in programma per il 07 Agosto 2023 in Piazza Mons.A.Forte, promette di trasportare il pubblico attraverso le tradizioni di diverse parti del mondo. Questo appuntamento non è solo un momento di intrattenimento, ma un’opportunità per valorizzare, sensibilizzare e preservare la memoria delle antiche consuetudini della comunità locale, un patrimonio da custodire e tramandare alle generazioni future.

Incontro di Culture

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di Gruppi Folcloristici Internazionali provenienti da luoghi lontani. I suoni coinvolgenti, le danze e i costumi tradizionali della Colombia, del Costa Rica, delle Hawaii e della Polonia prenderanno vita sul palco, gettando uno sguardo sulla varietà e la ricchezza del mondo. Ogni gruppo porterà con sé un pezzo della propria storia, offrendo al pubblico l’opportunità di viaggiare virtualmente attraverso continenti e secoli.

Oltre alle performance internazionali, saranno protagonisti della serata anche i Gruppi Folcloristici Locali, “TANAGER” e “Insteia Polla”. Questi gruppi, con le loro esibizioni, rappresenteranno l’essenza della comunità di Polla e la vitalità delle tradizioni locali. Sarà un momento di condivisione in cui le radici profonde si uniranno alle influenze globali, creando un mosaico affascinante di culture.

Riconoscimenti alle eccellenze

Nel contesto dell’evento, saranno conferiti due premi di rilievo, il “Rocco Giuliano” e il “Vincenzo Curcio”. Questi riconoscimenti onorano l’impegno e la creatività dei partecipanti. Il premio per la migliore esibizione e la migliore coreografia sarà assegnato rispettivamente a un gruppo internazionale e a uno dei gruppi locali. Questa iniziativa non solo celebra il talento, ma stimola anche una competizione sana che porta ulteriore energia all’evento.