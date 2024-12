Feste sicure a Controne: stop a bevande in bicchieri e bottiglie di vetro

Il sindaco di Controne, Ettore Poti, ha emesso una nuova ordinanza in vista delle festività natalizie, mirata a garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano durante gli eventi che si svolgeranno nel centro abitato dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Questa iniziativa è stata adottata in risposta all’aumento del numero di partecipanti e al potenziale rischio di episodi di inciviltà e vandalismo che possono compromettere la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Misure di Sicurezza e Salute Pubblica

L’ordinanza stabilisce regole specifiche per gli esercenti dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande durante le manifestazioni, comprese feste e concerti.

In particolare, è vietato utilizzare bottiglie e contenitori in vetro, così come bottiglie di plastica chiusa con tappo. Gli esercenti dovranno fornire esclusivamente prodotti in contenitori monouso biodegradabili. Questa misura non solo mira a prevenire incidenti legati all’uso di vetro, ma anche a combattere l’abbandono di rifiuti pericolosi, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente.

Sanzioni per i trasgressori

L’ordinanza prevede sanzioni amministrative per chi non rispetta queste disposizioni. Le multe variano da 25 a 500 euro, con una sanzione fissa di 50 euro per le violazioni generali e di 250 euro per i gestori delle attività commerciali. In caso di recidiva, è prevista anche la chiusura temporanea dell’attività per un minimo di cinque giorni.