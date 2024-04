Festa diocesana della Famiglia a Vallo della Lucania: un evento di gioia e condivisione

Sabato 13 aprile Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania si animerà con la Festa Diocesana della Famiglia, un evento promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi.

Un momento di incontro e condivisione

Dopo alcuni anni di celebrazioni a livello foraniale, la festa torna ad essere un evento diocesano, con l’obiettivo di riunire le famiglie e celebrare l’importanza del nucleo familiare.

Un programma ricco di attività

La giornata inizierà alle ore 16.00 con attività di animazione per bambini a cura dell’ACR. Seguiranno diversi momenti di condivisione:

Dono ai bambini nati nel 2023 offerto dal Movimento per la Vita, con la presenza di Maria Rizzo e Tiziana Cortiglia.

Spazio dedicato ai lavori preparati dai ragazzi delle scuole e del catechismo sul tema “Racconta la gioia di una famiglia accogliente”.

Testimonianza dei coniugi Assunta Scialdone e Piero Del Bene, referenti regionali della pastorale familiare.

Musica e stand

I diversi momenti saranno accompagnati dall’animazione musicale dei ragazzi del conservatorio “White Voices”, dei “Neri per Chiesa” e dell’Ensemble Vallese. In piazza saranno allestiti anche gli stand degli uffici di curia, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali presenti in Diocesi.

La benedizione del Vescovo

Alle ore 18.15 è previsto l’intervento del Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa che presiederà la Liturgia della Parola e impartirà ai coniugi e alle coppie di fidanzati una particolare benedizione.

Un happening di canti e animazione

La giornata si concluderà con un happening di canti e animazione carismatica, con la partecipazione di tutti i gruppi intervenuti.

Un’occasione per celebrare la famiglia

La Festa Diocesana della Famiglia si preannuncia come un momento di gioia e di festa, un’occasione per celebrare l’importanza della famiglia accogliente e per riflettere sul valore delle relazioni.

