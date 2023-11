Festa dell’Albero: appuntamento a Caselle in Pittari

Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari anche quest’anno ha promosso ed organizzato una manifestazione ufficiale per la ricorrenza della Festa dell’Albero.

L’iniziativa

Dopo l’iniziativa dello scorso 12 novembre, con la cerimonia ufficiale di consegna degli alberi ai nati del 2021, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale manifestazione della “Festa dell’Albero – La Piantumazione”.

Martedì 21 Novembre 2023, alle ore 10.00 in Località Pantanella, nei pressi dell’Istituto della Scuola dell’Infanzia, avrà luogo l’iniziativa promossa ed organizzata ogni anno dall’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari.

Nuovi alberi

Con il supporto e l’ausilio di operatori della Comunità Montana, saranno piantati gli alberi donati dalla Regione Campania/Vivaio di Ceraso, che saranno poi saranno assegnati e affidati nei prossimi anni.

All’iniziativa parteciperanno tutti gli alunni della scuola elementare di Caselle in Pittari.

Una cerimonia importante che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio.