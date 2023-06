Festa della Repubblica e dell’estate: un giorno di commemorazioni, inaugurazioni e Meeting del Mare

E’ stata una giornata ricca di manifestazioni istituzionali, in tutti i comuni del Cilento e Vallo di Diano. Moltissime le celebrazioni che hanno visto anche il conferimento del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica, siglato dal Capo di Stato Sergio Mattarella. Una giornata solenne, ma anche decisamente foriera di speranza, soprattutto per le attività ricettive e commerciali che, finalmente, considerate le ottime presenze sul territorio, hanno potuto contare sul “tutto esaurito”.

Meteo ballerino non scoraggia l’esodo

Eppure il tempo instabile aveva fatto registrare, nei giorni scorsi, molte cancellazioni di prenotazioni, poi, spostamenti di soggiorni in date più vicine alla metà di giugno. Riflessioni inquinate, non solo dalla previsioni meteorologiche, ma anche da alcune strade chiuse, tra queste, la Mingardina, zona Cala del Cefalo, che collega la Marina di Camerota con Palinuro e aperta solo 48 ore fa a senso alternato. Poi, la Pisciottana, che, pare, a causa di un movimento franoso registrato alla profondità di 6 metri, dal punto di tracollo dell’asse viario, avvenuto lo scorso mese, il 2 di maggio, non sarà riaperta in tempi brevi.

Meeting del Mare XXVII edizione

Grande affluenza, comunque, a Marina di Camerota, grazie all’inizio del Meeting del Mare, sempre organizzato dalla direzione artistica di Don Gianni Citro. In programmazione dal 1 di giugno fino a domenica 4, la prima serata è stata di pura emozione e grande divertimento sempre sulla spiaggia di Lentiscelle. Tutte le serate saranno all’insegna della musica italiana, hip-hop, canzone d’autore e urban.

Festa della Repubblica

A Vallo della Lucania, la mattinata del 2 giugno, è stata particolarmente sentita e resa ancora più solenne grazie alla presenza del Prefetto di Salerno, Sua Eccellenza Francesco Russo che ha pregiato Comandante dei CC Salvatore Sergi e il cittadino Vittorio Speranza dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica conferita loro dal Capo di Stato Sergio Mattarella. Stesso riconoscimento è andato anche all’ex sindaco di Montano Antilia, Albero del Gaudio.

Doppio appuntamento, invece, per l’amministrazione di Castelnuovo Cilento, che stamani ha partecipato alla Parata in Via dei Fori Imperiali a Roma, assieme a decine di delegazioni istituzionali. Stasera, invece, nel comune cilentano, il sindaco Lamaida ha accolto la Comunità tedesca di Ispringen, nell’ambito di un’iniziativa all’insegna dell’amicizia e promossa dall’Associazione Castrumnovum.

Il 2 giugno “Festa della donna”

La prima cittadina di Casal Velino, Silvia Pisapia, ha preferito, nell’augurare alla cittadinanza, una buona ricorrenza, ricordare che la “la Festa della Repubblica è anche la vera Festa della Donna, visto che per la prima volta, il 2 giugno ’46, in occasione del referendum per scegliere tra Monarchia e Repubblica, le votazioni si svolsero a suffragio universale, con la partecipazione anche della popolazione femminile”.