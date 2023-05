“Festa del Ringraziamento”: Altavilla Silentina si prepara al raduno e alla benedizione dei mezzi agricoli

Si rinnova l’appuntamento con la “Festa del Ringraziamento”, il grande evento, patrocinato dal comune di Altavilla Silentina, che prevede il raduno e la benedizione dei mezzi agricoli per propiziare un buon raccolto.

L’evento

L’evento, organizzato dall’associazione CumSele, presieduta da Fabio D’Onofrio, si terrà, alla presenza dei sindaci dei territori cilentani e della Valle del Sele, il 14 maggio a partire dalle ore 17:00 quando partirà il corteo che arriverà presso piazza Russolillo, nella frazione Cerrelli di Altavilla Silentina, dove si terrà, presso la Chiesa di San Biagio, la santa messa a cui seguirà la benedizione dei mezzi agricoli.

Tema dell’edizione 2023 sarà il ricordo degli agricoltori che non ci sono più, ma che hanno dedicato la loro vita a questo lavoro portandolo avanti con dedizione e sapienza.

La manifestazione per sottolineare la loro importanza

La manifestazione vuole essere un modo per sottolineare l’importanza fondamentale del lavoro dei contadini e degli agricoltori nel nostro paese. Questi professionisti non solo contribuiscono a portare sulle nostre tavole ottimi prodotti di qualità, ma con il loro sudore e i loro sacrifici, danno una spinta notevole all’economia dei territori, garantendo anche la conservazione delle tradizioni e delle conoscenze locali.

Il lavoro dei contadini e degli agricoltori rappresenta un valore essenziale per il nostro paese e la nostra cultura. È importante ricordare che senza di loro, molti prodotti alimentari non sarebbero disponibili e molti territori rurali sarebbero privati di una fonte di reddito vitale per la loro sopravvivenza. Per questo motivo, è importante valorizzare il loro lavoro e dare loro il giusto riconoscimento che meritano.