Festa a palazzo De Falco a Fisciano: distribuzione dei nuovi contenitori e promozione della raccolta differenziata

Il Comune di Fisciano si prepara a intensificare la raccolta degli imballaggi in vetro grazie alla vittoria del bando ANCI CoReVe e all’ottenimento di un finanziamento di 100 mila euro. Dopo aver ottenuto queste importanti risorse, è giunto il momento di fare sul serio e celebrare i primi traguardi raggiunti.

Una giornata di sensibilizzazione ambientale

Una giornata di sensibilizzazione ambientale per tutta la comunità locale La Fisciano Sviluppo, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco Fiscianese e Legambiente Valle dell’Irno, insieme a DLiveMedia, ha organizzato una giornata speciale dedicata alla promozione della raccolta differenziata e alla distribuzione dei nuovi mastelli per il vetro. Questo evento coinvolgerà attivamente tutta la comunità locale, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani studenti, al fine di sensibilizzarli sull’importanza di preservare l’ambiente.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 maggio alle 10 presso Palazzo De Falco, uno dei luoghi simbolo di Fisciano. Questo sarà un momento importante nel percorso del progetto, che ha già avuto il suo primo incontro con la città lo scorso 9 maggio. Durante l’evento, verrà presentato il nuovo piano di raccolta differenziata che presto sarà implementato nel Comune.

Giuseppe Calabrese come testimonial dell’evento Come testimonial della giornata, che si concentra sulla consapevolezza ambientale e sull’importanza dell’economia circolare, avremo la presenza di Giuseppe Calabrese, noto come Peppone, il volto di Linea Verde, un programma molto amato del canale Rai1.

I dettagli del piano di potenziamento

Il piano prevede la distribuzione di 8000 mastelli da 40 litri a tutte le utenze domestiche e 700 bidoni carrellati da 240 litri destinati alle utenze domestiche (condomini) e non domestiche. Saranno inoltre acquistati 150 coperchi di colore verde per aggiornare i contenitori già presenti nel campus di Fisciano. Queste nuove attrezzature miglioreranno significativamente il sistema di raccolta del vetro, favorendo una gestione più efficiente degli imballaggi.

Le dichiarazioni

“Nell’ambito della campagna di comunicazione locale Green Day 2023 abbiamo organizzato questa giornata intitolandola “Innovazione e ambiente, ambiente e innovazione”. A breve completeremo la consegna delle attrezzature, continuando a lavorare per il miglioramento della gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente” dichiara il management della Fisciano Sviluppo.

Impegno continuo per la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente da parte di tutti

L’innovazione per preservare l’ambiente: chiamata a raccolta per tutti i bambini che in questo binomio potranno riconoscere il miglioramento che la raccolta del vetro, il suo recupero e il suo riciclo comporterà nel loro quotidiano e nel loro futuro. Un piccolo grande tassello che renderà possibile l’attuazione della transizione ecologica a cui oggi siamo tutti chiamati.

Saranno presenti

Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, a seguire Maria Grazia Farina, Assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Scafuri, Assessore all’ambiente, interverranno: Giovanna Truda, docente Unisa, Michele Buonomo, Presidente Legambiente Campania, Marco Gambardella, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno e Donato Aliberti, Presidente Pro Loco Fiscianese.