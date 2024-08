Ferragosto in sicurezza a Salerno: potenziati i controlli, attenzione alle truffe agli anziani | VIDEO

Dalla zona orientale al centro città, si può dire che sarà un ferragosto “blindato” per coloro che trascorreranno il 15 agosto nella città capoluogo. Si rafforzano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Salerno: più pattuglie in strada ed anche un laboratorio mobile che aiuterà i militari ad individuare eventuali criticità, in particolare rispetto alla guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze stupefacenti.

Massima attenzione alle truffe agli anziani, che in questo periodo tendono a rimanere più soli e all’assistenza alle fasce più deboli, oltre che alla prevenzione dei reati predatori e ai furti in appartamento. L’invito alla cittadinanza è quello di lavorare in sinergia con i Carabinieri e segnalare eventuali reati o infrazioni.