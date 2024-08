Ferragosto al risparmio, grandi offerte nei supermercati del Gruppo Infante: Decò e MD

Le vacanze di Ferragosto si avvicinano e con esse il piacere di trascorrere del tempo all’aria aperta, in compagnia di amici e familiari. Per rendere ancora più speciale questa festa, il Gruppo Infante Maxistore Decò e MD ha pensato a delle offerte davvero imperdibili, pensate per soddisfare tutti gli amanti della grigliata.

Sconti e promozioni per tutti i gusti

Le offerte proposte dal Gruppo Infante rappresentano un’occasione unica per fare scorta di tutto ciò che serve per organizzare un pranzo o una cena all’aperto. Grazie ai prezzi competitivi, sarà possibile risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Dal 6 al 18 agosto, nei punti vendita di Agropoli, Vallo Scalo, Vallo della Lucania e Casal Velino Marina, sarà possibile trovare una vasta gamma di prodotti a prezzi scontatissimi. Dalla carne alla verdura, passando per il pesce e il vino, non mancherà nulla per preparare un barbecue indimenticabile.

Nei supermercati Decò del Gruppo Infante inoltre, solo dal 9 al 18 agosto, per ogni 25 euro di spesa ti regalano un buono sconto di 8 euro! E non è finita qui! Buoni esclusivi per i possessori della nostra Carta Fedeltà ‘Essere Decò’, che puoi richiedere al box informazioni prima di fare la spesa. Non perdere l’opportunità di risparmiare e goderti un Ferragosto speciale!

Approfitta subito delle offerte!

Per scoprire tutte le promozioni in dettaglio, vi invitiamo a visitare i punti vendita del Gruppo Infante o a consultare il volantino online. Non perdete tempo, le offerte sono valide fino al 18 agosto!

Volantini e App

