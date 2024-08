Ferragosto è alle porte, come ogni anno, tutti si preparano a vivere la festa più attesa dell’estate e la curiosità cresce: come lo passeranno i cilentani? Relax al mare o avventura in montagna?

Noi di InfoCilento siamo stati ad Agropoli e abbiamo chiesto ai cittadini e ai turisti quali sono le destinazioni più ambite, come e con chi passeranno la giornata del 15 agosto.