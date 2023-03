Fermento ad Agropoli: il “Settembre Culturale” al Salone Internazionale del Libro di Torino

Il Settembre Culturale è una delle rassegne letterarie più attese e si svolge ogni anno ad Agropoli nel mese di settembre.

Questa rassegna è stata recentemente selezionata nell’ambito del progetto “Luci sui festival”, lanciato a dicembre scorso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, tra le rassegne letterarie piccole, medie e grandi promosse in Italia, provenienti da realtà eterogenee tra loro.

L’appuntamento

Questo progetto nasce con l’intento di mettere in connessione e dare visibilità a manifestazioni ed eventi culturali che danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori ed autrici hanno la possibilità di ritrovarsi ed arricchirsi.

In Italia, i festival letterari sono diventati ormai un punto di riferimento per tutte le comunità di lettori che animano il nostro Paese. Da Nord a Sud, in provincia e nelle grandi città, passando per le isole, ogni evento ha la sua peculiarità e la sua forza. Il Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi, accenderà i riflettori e darà spazio sui propri canali di comunicazione a tutte le kermesse che illuminano con la letteratura il nostro Paese.

Le dichiarazioni

Il “Settembre Culturale” di Agropoli, che quest’anno giunge alla sedicesima edizione, è stato scelto tra le migliaia di rassegne letterarie promosse in Italia, e rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità.

«Il “Settembre Culturale” – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere comunale con delega alla Cultura nonché ideatore dell’apprezzata rassegna, Francesco Crispino – quest’anno giunge alla sedicesima edizione ed essere stati selezionati rappresenta motivo di orgoglio per la nostra comunità, ripaga degli incessanti sforzi fatti nella promozione del libro e della lettura, che ci consente da anni di fregiarci del titolo di “Città che legge».