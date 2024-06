Fermento a San Mauro La Bruca, tra opere di manutenzione e nuovi progetti

San Mauro La Bruca, tra opere realizzate e progetti in via di esecuzione. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nazario Ricco, annuncia soddisfatta le novità che riguardano il piccolo centro dell’entroterra cilentano.

L’Ente ha avviato di recente la sistemazione degli impianti sportivi, provvedendo anche all’installazione, all’esterno del campetto, di una piccola area fitness che con il tempo, assicurano da palazzo di città, verrà ampliata e migliorata. La manutenzione ha interessato anche altre aree del territorio, come la ricca sentieristica e le aree verdi.

Tra le novità importanti l’installazione e l’attivazione di una colonnina di ricarica. «Da oggi non avrete più bisogno di spostarvi dal paese, vi basterà parcheggiare l’auto a San Costantino per ricaricare», fanno sapere da palazzo di città.

Opere da realizzare

Da interventi già attuati ad altri da attuare. Il Comune, infatti, ha ricevuto un finanziamento di 860mila euro per la costruzione dell’isola ecologica. «Un‘opera importantissima che ridurrà in modo significativo le criticità sullo smaltimento dei rifiuti. A breve la gara per l’esecuzione dei lavori. L’impegno ripaga, e noi con il nostro impegno vogliamo ripagare la vostra fiducia», così da palazzo di città.