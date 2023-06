Ferito a seguito di un incidente: giovane cilentano da questa notte in attesa che si liberi un posto letto in ospedale

In seguito ad un incidente stradale ha riportato fratture al torace e traumi addominali, ma da questa notte e fino a questa mattina è rimasto in attesa che si liberasse un posto letto presso uno dei pochi ospedali campani in cui questi interventi vengono effettuati. È accaduto a G.C. ventitreenne di Castelcivita che ieri sera si era recato nel centro del paese alburnino per partecipare alla festa organizzata dall’amministrazione comunale per la vittoria elettorale.

L’incidente e il trasferimento in ospedale

Il giovane, di Castelcivita ma stabilitosi a Roccadaspide dove lavora in un bar, era andato all’evento insieme a suo padre, ma con due auto diverse in quanto partivano da posti differenti.

È stato proprio il padre che al ritorno viaggiava dietro di lui, verso le tre e mezza del mattino, a soccorrerlo e a dare l’allarme quando ha visto che il ragazzo ha sbandato su un tratto della strada.

Giunto all’ospedale di Roccadaspide tra dolori fortissimi, i sanitari hanno capito subito che per le fratture riportate all’addome e al torace, c’era bisogno di un trasferimento presso l’ospedale in cui vi è il reparto di Chirurgia Toracica e quindi al Cardarelli di Napoli.

Ma dal nosocomio napoletano hanno fatto sapere di non poter ricevere il paziente fin quando non si sarebbe liberato un posto.

Il ricovero a Roccadaspide

Per evitare che il giovane affronti inutilmente il viaggio di trasferimento da un ospedale ad un altro, con tutti i rischi che questo comporterebbe per le fratture, G.C. è stato ricoverato presso il P.O. di Roccadaspide dove, il personale sanitario, non ha potuto far altro che immobilizzarlo per evitare ulteriori conseguenze e tenerlo sotto controllo in attesa che si liberi il posto al Cardarelli.

Ore e ore di attesa, dunque, tra dolori e sofferenze per un intervento necessario. Solo questa mattina dall’ospedale napoletano è arriva la comunicazione della possibilità di trasferire il 23enne. Intorno alle 10:00, quindi, è stato trasportato a Napoli con un’Eliamubulanza.