“Femina (Ig)nobilis”: ad Agropoli i provini per far parte del cast dell’opera teatrale

Teatro sperimentale, cast ad Agropoli per partecipare ad un’opera dal titolo “Femina (Ig)nobilis”, scritta dall’artista Giuseppe Acone (qui in veste anche di autore e regista). L’appuntamento è per domenica 26 febbraio 2023 presso il cineteatro Eduardo De Filippo. Potranno sottoporsi a provino uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 42 anni, con l’obiettivo di trovare un personaggio maschile e due personaggi femminili per la messa in scena dell’opera teatrale “Femina (Ig)nobilis”.

L’opera teatrale

Il testo, opera inedita del maestro Acone, è una pièce teatrale in un atto unico che affronta temi quali l’arte, qui utilizzata come inganno, la cronica incomunicabilità tra donne e uomini, il Potere (e i suoi detentori più o meno occulti) e una realtà sempre più incerta e “immateriale”, su cui aleggia un evento catastrofico di là da venire.

Chi è Giuseppe Acone

Pittore, regista, scrittore e attore, Giuseppe Acone è residente a Capaccio Paestum ed è titolare di un Laboratorio Artistico sito nel centro storico di Capaccio Capoluogo, dove pensa, crea e dà vita a tutte le sue opere.

Nato a Salerno (Eboli, 1970), ha seguito corsi di sceneggiatura tenuti da Nicola Giuliano, Angelo Curti, Paolo Sorrentino, Giorgio Arlorio. Come attore e regista, con la sua compagnia teatrale ha messo in scena, diretto e interpretato opere di Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Oscar Wilde, William Shakespeare, Ettore Petrolini.

Ha collaborato con associazioni di produzione cinematografica e ha realizzato cortometraggi e lungometraggi che sono stati presentati in occasione di diversi festival cinematografici.

Come pittore ha realizzato numerosissime esposizioni personali sia in ambito regionale che nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti anche da parte di critici dello spessore di Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio.

Il programma

Domenica 26 febbraio 2023 Casting per opera di teatro sperimentale dal titolo “Femina (Ig)nobilis” di Giuseppe Acone, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso il CineTeatro Eduardo De Filippo ad Agropoli.

Convocazione unica ore 10:30.

Si ricercano un personaggio maschile e due personaggi femminili di età compresa tra i 18 e i 42 anni.

Per informazioni telefonare ai numeri +39 3406434904 / +39 3343851471 oppure scrivere una mail a laboratorioartisticoacone@gmail.com