Felitto: tutto pronto per “Sapori d’autunno”, tra profumi e sapori autentici del Cilento

Felitto dà il benvenuto alla diciassettesima edizione di “Sapori d’Autunno”, l’attesissima manifestazione dedicata alla cucina tipica cilentana, organizzata dalla Pro Loco Felitto. Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, il cuore antico del paese si riempirà di profumi e sapori, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale unica.

Il menù

Protagonista dell’evento sarà il rinomato fusillo di Felitto, reinterpretato in una speciale versione autunnale con funghi porcini e salsiccia di cinghiale. Questa variante stagionale esalta l’essenza della cucina cilentana, proponendo un piatto che unisce la pasta fresca all’uovo alla ricchezza degli ingredienti del bosco e della tradizione locale. Tuttavia, i puristi non resteranno delusi: sarà possibile gustare anche il fusillo nella classica versione al ragù di vitello, per una scelta che strizza l’occhio alla tradizione estiva della sagra. L’evento si terrà in Via Roma, nel cuore del Paese. Gli stand gastronomici saranno aperti per cena venerdì 8 novembre, e sia a pranzo che a cena nei giorni di sabato e domenica, per offrire un’ampia scelta di piatti che rappresentano il meglio della cucina autunnale. Oltre al fusillo, il menù propone altre prelibatezze del territorio: la tagliata con funghi porcini, salsiccia di cinghiale servita con patatine fritte, e il tradizionale “sfrionzolo”, un piatto a base di carne di maiale e peperoni, che è un’autentica esplosione di sapori locali. Il tutto sarà accompagnato da vini cilentani e birre alla spina, selezionati per valorizzare l’intensità e la genuinità dei piatti proposti.

Ecco la 17esima edizione

Questa edizione speciale di “Sapori d’Autunno” è un omaggio alle ricette e agli ingredienti del territorio, e rappresenta una celebrazione della cultura enogastronomica felittese che va oltre la semplice degustazione. È un’occasione per scoprire e riscoprire le tradizioni culinarie del Cilento, immergendosi in un’atmosfera festosa e accogliente, tipica delle sagre di paese. L’evento ha visto negli anni un crescente interesse da parte di residenti e turisti, attratti non solo dal buon cibo, ma anche dal fascino di Felitto, un borgo che incanta con la sua storia e le sue bellezze architettoniche.

La manifestazione è anche un’opportunità per fare un tuffo nella cultura locale, passeggiando tra le antiche stradine che raccontano storie di secoli passati. La Pro Loco Felitto invita tutti a partecipare a questa edizione che promette di deliziare i palati e riscaldare il cuore, approfittando di un weekend che si preannuncia all’insegna del bel tempo e dell’accoglienza calorosa dei cittadini.