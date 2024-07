Felitto: il Forum dei Giovani nel direttivo provinciale. Eletto Raffaele Casella

Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, riunitosi presso la sala del Consiglio di Palazzo Sant’Agostino, ha convalidato l’ingresso di Raffaele Casella, vicecoordinatore del Forum dei Giovani di Felitto che rientra, così, nel direttivo provinciale.

È la prima volta che il Forum dei Giovani del comune cilentano entra a far parte del consiglio direttivo.

Le dichiarazioni

“Crediamo che sia il giusto riconoscimento per la nostra organizzazione, essendo quello felittese uno dei primi Forum ad essersi istituito sul territorio e rimasto sempre attivo dal 2015” hanno fatto sapere dal Forum dei Giovani di Felitto augurando buon lavoro a Casella.

“Sono entusiasta di questo ruolo e vorrei proporre di ampliare gli scopi delle riunioni di macro-area con discussioni di carattere conoscitivo sul paese che, in quel momento, ospita il Coordinamento.

Ogni comune ha una storia da raccontare, dobbiamo essere bravi a farla uscire fuori e a divulgarla anche tra coloro che non hanno la possibilità di raggiungere i vari comuni della nostra bella e vasta provincia. Dobbiamo poi lavorare per la formazione di accordi tra i Forum di comuni limitrofi perché il coordinamento è importante e si sta ampliando, ma restano tanti i Forum che hanno sempre più difficoltà anche nell’organizzazione di semplici eventi, con i giovani che sono sempre di meno e sempre meno interessati alle politiche giovanili. È un problema che possiamo provare ad arginare favorendo e incentivando una sorta di mini-unione tra i Forum dei piccoli centri vicini tra di loro per recuperare e scambiarsi forze e pareri” ha affermato Casella iniziando a proporre nuove idee per un maggiore coinvolgimento dei giovani del territorio.