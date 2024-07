Felitto, il comune intende pubblicare una guida per dare visibilità alle attività del territorio

Dotare i visitatori, i turisti, ma anche i residenti di uno strumento che faccia da promemoria sulle attività enogastronomiche, ricettive e agricole del territorio per valorizzarle e permettere a tutti di trovarle con facilità, è lo scopo del comune di Felitto che ha invitato tutti i proprietari di ristoranti, B&B e aziende agricole del territorio a segnalare la propria attività affinché possa essere inserita nella locandina informativa che il comune vuole realizzare.

Felitto: una guida per il territorio

“Sarà una guida completa ai servizi disponibil nel nostro comune. La locandina sarà distribuita nei punti strategici del paese e pubblicata anche sul sito ufficiale del Comune di Felitto” hanno fatto sapere dall’ente guidato dal sindaco, Carmine Casella.

Per partecipare all’iniziativa, i ristoranti, i B&B e le aziende agricole interessati dovranno rispondere alla manifestazione di interesse entro il 24 Luglio 2024. La comunicazione da inviare deve includere il nome dell’attività, l’indirizzo, i contatti come numero di telefono, e-mail e sito web, gli orari di apertura e, per quanto riguarda le aziende agricole dovranno segnalare la tipologia di esperienze offerte come visite guidate, degustazioni, attività laboratoriali eccetera.

Le informazioni dovranno essere inviate via e mail all’indirizzo ufficiotecnico@comune.felitto.sa.it o consegnate direttamente presso gli uffici comunali entro il 24 luglio 2024.