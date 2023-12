Felitto, gruppo di cittadini scrive all’Asl per chiedere chiarezza sull’assistenza di base

Un gruppo di cittadini di Felitto, membri del gruppo denominato “Riscossa Felitto – Liberi e Forti” questa mattina ha inviato un’istanza alla Direzione Generale dell’Asl di Salerno per esprimere la sua preoccupazione riguardo all’assistenza medica di base. Ad allarmare i residenti è stata la notizia che il medico di base in servizio presso il comune voglia rassegnare presto le sue dimissioni. Un’ipotesi che, qualora confermata, costringerebbe gli abitanti del luogo a doversi recare altrove anche per la prescrizione dei farmaci considerato anche che il secondo medico di base Enzo Esposito, che offriva assistenza anche ad alcuni pazienti di Felitto, ha da pochi giorni cessato il servizio a causa del pensionamento.

“Occorre considerare che Felitto è un paese che dista oltre quindici chilometri dall’Ospedale di Roccadaspide. In buona sostanza, un’intera comunità è sprovvista di servizi minimi, del tutto abbandonata a se stessa, privata di un diritto primario come quello alla salute che, come noto, è costituzionalmente tutelato” si legge nella nota inviata dal gruppo che ha chiesto all’Asl di Salerno di provvedere con urgenza ad attuare le misure mirate a garantire un’adeguata assistenza sanitaria alla comunità. Il gruppo, a quanto pare sostenuto dall’ex sindaco Maurizio Caronna, ha anche chiesto una copia degli atti aventi ad oggetto le misure di assistenza sanitaria adottate per il Comune di Felitto dal mese di settembre 2023 alla data attuale.

Le richieste

“Il dottore Esposito si è dimesso solo due giorni fa siamo in contatto costante con l’Asl Salerno affinché ci mandi presto un altro medico di base per sostituirlo in modo da garantire assistenza anche a quelli che erano i suoi pazienti. Attualmente il servizio medico di base continua ad essere erogato dalla dottoressa in servizio a Felitto e se ci dovessero essere dei cambiamenti e delle novità, a riguardo, siamo pronti a chiedere all’Asl di inviarci il medico sostitutivo” ha affermato, dal suo canto, l’attuale sindaco Carmine Casella.