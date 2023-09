Felitto: già pronta la lista di Carmine Casella per le amministrative 2024

È già tempo di pensare alla prossima tornata elettorale a Felitto e il sindaco Carmine Casella è già pronto ad affrontare le elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2024. Casella ha promosso, insieme agli altri componenti dell’amministrazione comunale e ai futuri candidati della prossima lista da lui capeggiata, un incontro con i cittadini che di è svolto il 16 settembre presso la località di Remolino.

La presentazione della lista

Durante la serata l’attuale sindaco ha tracciato un bilancio dei primi anni di amministrazione, questo in corso di svolgimento è, per lui, il primo mandato da primo cittadino, e ha presentato parte della futura compagine politica

Pronti ad affrontare la prossima sfida elettorale al suo fianco, dunque, ci saranno anche i componenti dell’attuale gruppo di maggioranza.

Non sarà nella prossima lista presentata da Casella solo il consigliere attualmente in carica, Bruno Cavallo, ma la ragione di tale scelta è attribuibile, come ha fatto sapere, a motivi personali e non a scelte politiche.

I volti nuovi

Tra i nuovi volti della politica felittese che affiancheranno Casella alle prossime elezioni vi saranno Carmine Nuvoli, classe 1981, Angelo Trotta classe 1985 e Noemi Alexa Schiavo, classe 1998.

Gli altri candidati in lista saranno: Cosmo Sabatella, Marta Gnazzo, Antonio Sabetta, Alessio Colucci, Francesco Roselli e Antonio Salerno.

Si vocifera, in paese, che il candidato alla carica di sindaco della lista che sfiderà l’attuale sindaco sarà Maurizio Caronna, già sindaco di Felitto.

Di certo, nelle prossime settimane, tutti i dettagli sulle elezioni amministrative 2024 di Felitto saranno resi noti.