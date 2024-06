Felitto, ecco tutte le deleghe della nuova amministrazione Casella

Il sindaco di Felitto, Carmine Casella, eletto per il suo secondo mandato consecutivo con l’81% dei voti, ha conferito le deleghe ai consiglieri. Ad assumere la carica di vicesindaco sarà Marta Gnazzo, mentre l’assessorato ai lavori pubblici è stato conferito a Cosmo Sabatella. Sarà Antonio Sabetta, invece, il presidente del Consiglio Comunale e il delegato alla manutenzione stradale, al personale e alla rete idrica.

Cambio di rappresentanza, invece, per la Comunità Montana Calore Salernitano, la delega è stata affidata ad Angelo Trotta delegato anche alle politiche giovanili e allo sport, Carmine Nuvoli, invece, si occuperà del GAF, del commercio, delle attività produttive e dei servizi alle persone con difficoltà socio-economiche, il delegato all’Unione dei Comuni, alle politiche sociali, all’ambiente, ai tributi comunali e alle politiche agricole e ambientali sarà Francesco Roselli mentre Noemi Schiavo si occuperà di turismo e cultura.

Anche ai candidati non eletti, Antonio Salerno e Giusy Sabatella, sono stati conferiti degli incarichi: Salerno offrirà un supporto allo staff del sindaco per l’organizzazione di eventi e per le manifestazioni sportive, mentre Sabatella avrà funzioni di supporto in materia di pari opportunità e sanità locale.