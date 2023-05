Feldi: #TuttiInsieme – Playoff Scudetto, c’è la gara 2 da vincere al Palasele: Di Domenico: “Eboli, vinciamo insieme”

La tensione è alta dopo la Gara 1 dei Playoff Scudetto contro la Sandro Abate Avellino, ma il mister Salvo Samperi rimane concentrato e determinato. Nonostante la vittoria arrivata ai calci di rigore, il tecnico siciliano sa bene che bisogna fare di più per raggiungere l’obiettivo finale. L’attenzione di tutti è già rivolta alla Gara 2 che si disputerà domani sera al Palasele di Eboli.

La sfida

La vittoria ottenuta nella prima sfida, decisa ai rigori, non offre grandi certezze in vista del ritorno. Il quarto di finale è ancora tutto da scrivere, come dimostra quanto accaduto al PaladelMauro. Le due squadre, la Feldi Eboli e la Sandro Abate Avellino, hanno lavorato duramente per prepararsi al meglio e nulla è ancora deciso.

Gli irpini cercheranno di forzare il terzo incontro e, considerando quanto visto nella Gara 1, hanno sicuramente le carte in regola per mettere in difficoltà la squadra di casa. Non bisogna dimenticare che i Playoff sono un torneo a sé, dove ogni partita può riservare sorprese.

La spinta dei tifosi ebolitani sarà fondamentale in questa sfida. L’obiettivo è chiudere la serie già domani e raggiungere le semifinali, dove attenderà una tra Napoli e Meta Catania. Sarebbe la terza semifinale Scudetto consecutiva sia per la Feldi Eboli che per mister Samperi, un risultato storico per la provincia di Salerno. Il presidente rossoblù, Gaetano Di Domenico, si rivolge al popolo ebolitano chiedendo il loro sostegno: “Questo è un momento cruciale della stagione.

Il resoconto della Gara 1

Nella Gara 1 abbiamo visto quanto siano difficili i Playoff e i nostri ragazzi hanno bisogno di tutto l’affetto e il calore possibili. Sarebbe fantastico raggiungere la nostra terza semifinale consecutiva, un traguardo storico per la provincia di Salerno. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ho fiducia nel mister e nella squadra, ma so anche quanto siano importanti per noi i tifosi ebolitani che, con il loro amore e la loro passione, ci hanno spinto in passato a compiere grandi imprese.

Mi auguro un Palasele gremito per portare a casa questa qualificazione e vincere #tuttinsieme”, ha dichiarato il patron della Feldi.

La squadra delle volpi potrà contare sul rientro di Calderolli, che era stato squalificato, mentre Luizinho sta continuando il suo percorso di recupero per raggiungere la massima forma fisica, dopo essere tornato in campo ad Avellino dopo una lunga assenza.

Per quanto riguarda gli irpini, avranno tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Botta e Lucio Avellino, espulsi in Gara 1. Appuntamento per domani, giovedì 18 maggio alle ore 20.30 al Palasele di Eboli