Feldi Eboli, ritorno alla vittoria: 3 a – 1 con Came Treviso

La Feldi Eboli torna alla vittoria e lo fa in una serata che regala alle volpi ebolitane tante note positive. Il 3-1 sulla Came Treviso è frutto di una grande prova di squadra e di una gara quasi mai in discussione. Tante le gioie al Palasele, non solo per la ritrovata vittoria dopo il ko di Manfredonia, ma anche per il ritorno al gol di Barra e soprattutto per l’esordio stagionale dal primo minuto di Generoso Di Stanio. Il giovane portiere ebolitano, cresciuto nella cantera rossoblù, si regala nella giornata del suo compleanno una prestazione da incorniciare con parate importanti che sigillano il risultato delle volpi.

La gara

Senza Dalcin, Venancio e Liberti, la Feldi Eboli schiera ancora il giovane Di Stanio tra i pali che si regala una serata da grande protagonista. Subito chiamato in causa il portiere rossoblù salva su Sacon, poi la Feldi va vicina al gol con Caruso che non riesce a saltare il portiere avversario che gli sbarra la strada. Le volpi sbloccano la gara dopo 3 minuti grazie a Lorenzo Etzi che con un facile tap-in sotto porta batte Pietrangelo. La Came ci prova in contropiede ma è ancora Di Stanio a dire di no ai tentativi dei veneti. Barra sfiora il raddoppio per le volpi, poco dopo anche Etzi ha la sua occasione per fare doppietta ma senza successo. Gli avversari a 2 minuti dal termine superano il limite di falli regalando tiro libero alle volpi, dal dischetto va Vincenzo Caponigro ma il numero 7 delle volpi viene ipnotizzato da Pietrangelo. Ma passano pochi secondi e i rossoblù trovano il raddoppio grazie alla bomba dalla distanza di Pedro Espindola, un tiro imparabile per l’estremo difensore avversario. Mister Sylvio Rocha decide di usare subito il portiere di movimento per la sua Came, la mossa premia i veneti che accorciano le distanze al tramonto del primo tempo grazie alla rete di Luis.

Ad inizio ripresa la Feldi sfiora subito il raddoppio in un paio di occasioni, prima con Calderolli, poi con Lemos, mentre i tentativi della Came vengono neutralizzati da un impeccabile Di Stanio, che compie una clamorosa doppia parata nel giro di pochi secondi. Caruso spreca la chance per il tris, ma la terza rete arriva poco prima della metà del secondo tempo grazie al solito Federico Barra che ritrova il gol con tanto di dedica ai tifosi rossoblù. Selucio sfiora il poker poco dopo, ma a salire in cattedra è ancora Di Stanio che compie un vero e proprio miracolo su un tiro a botta sicura da due passi di Suton. Il giovane portiere salva anche su Sacon e così mister Rocha rigioca la carta del portiere di movimento quando mancano 5 minuti al termine. Suton scheggia la traversa, Calderolli non trova la rete del ko. Sono le ultime emozioni, le volpi tornano alla vittoria.

Tre punti che permettono di preparare al meglio la sfida contro l’Italservice Pesaro. Infatti, saranno pochi i giorni per riposare perchè venerdì si torna in campo ancora al Palasele, per chiudere al meglio il mese di febbraio prima della pausa per le Nazionali.