Feldi Eboli, poker d’autorità al Petrarca Padova: 4-1 con una reazione da grande squadra

La Feldi Eboli si impone con un netto 4-1 ai danni del Petrarca Padova, dimostrando carattere e concretezza. Nonostante un avvio in salita, i rossoblù hanno saputo reagire con veemenza, ribaltando il risultato nel giro di un solo minuto e gestendo con autorità il resto della partita.

Reazione immediata e ribaltamento lampo

Dopo una fase iniziale di studio, con occasioni da entrambe le parti, è il Padova a sbloccare il risultato con Gargantini, abile a finalizzare un contropiede. La reazione della Feldi Eboli non si fa attendere: poco dopo la metà del primo tempo, un tiro dalla bandierina di Dalcin trova la deviazione vincente di Calderolli per l’1-1. Passa appena un minuto e ancora Calderolli si rende protagonista, con un tiro deviato involontariamente da Tiago Lemos, che sigla il sorpasso per la Feldi, portando il risultato sul 2-1. Prima dell’intervallo, le volpi trovano anche la terza rete grazie a una splendida coordinazione di Venancio, che al volo concretizza un preciso corner di Ugherani, fissando il punteggio sul 3-1.

Poker e gestione del risultato nella ripresa

Nella ripresa, il Padova tenta di riaprire la partita con un tiro di Roberto Giampaolo, ma Dalcin si oppone con una parata coraggiosa, rimediando anche un colpo al volto che lo costringe a lasciare il campo a Montefalcone. Al quinto minuto del secondo tempo, la Feldi Eboli cala il poker: una rimessa laterale precisa di Venancio trova la testa di Caponigro, che insacca il definitivo 4-1. Nonostante l’inserimento di Roberto Giampaolo come portiere di movimento, il Padova non riesce a rendersi pericoloso, e la partita si conclude senza ulteriori sussulti.

-3 dalla vetta: sguardo alla Meta Catania e al derby con Avellino

Questa vittoria è fondamentale per la Feldi Eboli, non solo per la netta affermazione e la pronta reazione allo svantaggio, ma anche perché permette ai ragazzi di Antonelli di rimanere a soli tre punti dalla capolista Meta Catania, anch’essa vittoriosa per 7-3 contro la Roma.

«Le gare al termine del campionato e i punti di distanza da chi precede», sottolinea il testo, evidenziando la lotta serrata per le posizioni di vertice. La Feldi Eboli si prepara ora al terzultimo appuntamento della Regular Season, un importante derby campano contro Avellino, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.