Capodanno da capolista per la Feldi Eboli che dopo il successo sull’Ecocity Genzano ha chiuso il 2024 in testa al torneo di Serie A di futsal.

Le “volpi” guardano con fiducia il 2025, già iniziato, come trapela dalle parole del tecnico italo-argentino Antonelli che dopo il successo contro la formazione laziale al Palasele non ha nascosto il suo gradimento per il momento del quintetto ebolitano.