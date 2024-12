Feldi Eboli, le parole di Caponigro e Barra dopo il successo su Genzano

La Feldi Eboli vince e convince anche contro Genzano tenendo salda la prima piazza in campionato. Al PalaSele le volpi battono anche il Genzano, seconda forza della classe prima dell’inizio dell’undicesimo turno di Serie A di calcio a 5.

Termina 4-1 per i padroni di casa in rete per due volte nel primo tempo con Barra e ad inizio di ripresa con Caponigro, per il momentaneo 3-0.

Nel post gara abbiamo raggiunto proprio i due calcettisti per qualche battuto sul match e sul momento del quintetto guidato da coach Antonelli.