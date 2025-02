“Fare rete per strade sicure”: al via il progetto di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole di Sala Consilina e Atena Lucana

Gli alunni e le alunne delle scuole primarie e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina e Atena Lucana sono stati coinvolti nel nuovo progetto “Fare rete per strade sicure”, che rientra nelle attività di educazione civica promosse dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa

Il sindaco Domenico Cartolano ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti del mondo della scuola, sostenendo iniziative per gli studenti di ogni fascia d’età. Tra i temi affrontati, l’educazione alla sicurezza stradale è di fondamentale importanza, in quanto riguarda direttamente la sicurezza dei più giovani. Con questa consapevolezza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, ha lanciato il progetto, che si propone di educare i bambini a muoversi in sicurezza sulle strade del loro paese.

Il progetto prevede lezioni teoriche e attività pratiche, che spaziano dalla conoscenza della segnaletica stradale ai principi base della viabilità. Per il suo sviluppo sono stati coinvolti diversi soggetti, tra cui la Polizia Municipale, il Consorzio Sociale Ambito S10 e l’associazione “La stanza di Giò”.

Le fasi del progetto

Il percorso educativo è strutturato in tre fasi: una parte teorica, durante la quale gli studenti interagiranno con l’ingegnere Giuseppe Pisano; una parte pratica, che prevede l’effettuazione di un percorso didattico con l’aiuto della Polizia Municipale e Donato Cafaro, presidente dell’associazione “La stanza di Giò”; infine, una parte di verifica che verrà svolta con l’assistenza delle insegnanti.

La collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni come “La stanza di Giò”, che da anni promuove attività di educazione alla sicurezza stradale nel Vallo di Diano, è un valore aggiunto che rende l’azione educativa ancora più efficace e diffusa.