Fare festa con la mozzarella: Bontà di Bufala 2023

Dal 6 al 14 agosto Matinella di Albanella si vestirà a festa per la celebrazione del più gustoso prodotto tipico della zona, la mozzarella di bufala. Ben nove serate organizzate dall’Associazione Matinelprom di Matinella e il Comune di Albanella, col patrocinio della Provincia di Salerno all’insegna del divertimento e lo svago per grandi e piccini dove il fil rouge di tutte le serate sara la degustazione di latticini e prodotti caseari . Questi sono gentilmente offerti dal Caseificio La Contadina, rinomata azienda di mozzarella di bufala campana con un ampia rete distributiva a livello nazionale, sempre ancorata tuttavia al territorio in cui nasce.

Si celebra, nel cuore dell’estate, un prodotto che non stanca mai il palato sia dei turisti e avventori, sia di coloro che, a partire dalle 19.30 di ogni sera, potranno, a suon di musica, godere di un ricco menù tipico del territorio scegliendo di trascorrere una serata diversa a pochi passi da casa.

Festa della buona Gastronomia

Una vera e propria festa della buona gastronomia salernitana organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella che vuole promuovere la Mozzarella di bufala campana DOP, ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio. Un bell’evento che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza.

Le serate musicali sono state articolate per offrire occasione di divertimento ad un’ampia tipologia di visitatori e sono, di seguito, elencate:

6 agosto: MUSIC SILVESTRO; LE GINESTRE ;

; 7 agosto: EDOARDO & BIANCA; CARLOS SHOW ;

; 8 agosto: MULIERES GARGANICHE;

9 agosto: I DISCEPOLI;

10 agosto: CILENTO DIANO BAND;

11 agosto: SETTE BOCCHE;

12 agosto: L’ANTICA GIOSTRA;

13 agosto: NICK & COMPANY;

14 agosto: ENZO TORIELLO.

Per maggiori informazioni contattare i numeri: 339 69.53.120 oppure 339 62.40.273