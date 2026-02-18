Famiglia con quattro figli sfrattata dalle case Acer ad Eboli: “Viviamo nell’incertezza”

Una famiglia con quattro figli, tra cui anche minori, è stata costretta a lasciare l’abitazione nelle case Acer di via Einaudi. A raccontare quanto accaduto è la signora Filomena Corrado, che parla di una situazione improvvisa e carica di preoccupazione.

Il racconto

“Sono stata in ospedale perchè colpita al corpo da intonaco. In sostanza le infiltrazioni d’acqua hanno provocato la caduta di calcinacci poco tempo fa – spiega – oggi è arrivato il sindaco Mario Conte, con la polizia municipale per comunicarci di lasciare la casa. In pratica siamo stati sfrattati”.

La denuncia della donna

Secondo quanto riferito dalla donna, inizialmente era stata prospettata la possibilità di un trasferimento in una casa famiglia. Una soluzione che, però, non è stata accettata: “Abbiamo deciso di andare da mia madre, perché il sindaco ci ha rassicurato che avrebbe trovato una soluzione nel giro di un paio di giorni”.

Nel frattempo la famiglia resta in attesa, vivendo una condizione di forte incertezza abitativa. “Aspettiamo fiduciosi, ma di certo non possiamo vivere così”, conclude Corrado, chiedendo risposte rapide e concrete.

Il caso riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulla necessità di interventi tempestivi per tutelare le famiglie coinvolte, soprattutto quando sono presenti minori.