Fa tappa a Torchiara Bo.di.Med., il progetto che promuovere i borghi della Dieta Mediterranea

Sabato 17 giugno, dalle ore 17.30, il caratteristico borgo di Torchiara sarà protagonista del secondo appuntamento del progetto Bo.di.Med. La formula resta invariata, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle bellezze architettoniche del luogo nella prima parte del pomeriggio.

A partire dalle 19.30, presso Piazza Torre, le aziende del territorio presenteranno i loro prodotti enogastronomici, accompagnati dalla musica di Luca Renzi. Sarà un momento di convivialità e valorizzazione delle risorse del borgo, con la presentazione della ricetta tipica del posto.

Il progetto “Bo.di.Med.” mira a valorizzare e promuovere i Borghi della Dieta Mediterranea.

Il progetto “Bo.di.Med.” nasce a seguito del riconoscimento conferito dalla Regione Campania al territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea. Questo progetto rappresenta la continuazione di un lavoro di valorizzazione e promozione che mira a creare una rete sempre più forte e definita.

Bo.di.Med. prevede l’istituzione dell’Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento e Castellabate, nel quale verranno inserite tutte le aziende e le associazioni del territorio. Inoltre, si realizzerà un ricettario unico nel panorama culinario mondiale. Ogni comune contribuirà con due ricette: una tradizionale, espressione della comunità, e una di ispirazione, preparata dagli chef dell’Alleanza di Slow Food, partner del progetto.

Torchiara partecipa al progetto con entusiasmo e impegno.

“Il Comune di Torchiara è da sempre in prima linea per la valorizzazione e la promozione del territorio”, dichiara Massimiliano Farro, sindaco di Torchiara. “La rete dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, grazie al progetto Bo.di.Med., mette al centro dei nostri borghi lo stile di vita della Dieta Mediterranea. Torchiara si unisce a questo viaggio con la qualità delle nostre aziende e la genuinità dei nostri prodotti, per una giornata da vivere all’insegna delle antiche tradizioni del Cilento.”

Prossimi appuntamenti nel calendario del progetto Bo.di.Med.

Il viaggio alla scoperta dei Borghi della Dieta Mediterranea inizierà nel pomeriggio e continuerà fino a sera. La realizzazione del progetto è a cura di My Fair s.r.l. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a: info@paestumaltocilentoexperience.it o contattare il numero 3890309729.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: