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F1, Andrea Kimi Antonelli campione del mondo: il trionfo partito dal salernitano

Andrea Kimi Antonelli vince il Mondiale di F1 a 20 anni con la Mercedes. Il titolo torna in Italia dopo 73 anni: la svolta iniziò a Sarno.

Di:
Manuel Chiariello
F1, Andrea Kimi Antonelli campione del mondo: il trionfo partito dal salernitano

Ci sono storie che emozionano un intero Paese, risaltandone l’epicità e la storicità del momento. Da ieri sera Andrea Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. A soli 20 anni, e alla sua seconda stagione nella classe regina, il pilota Mercedes è riuscito nell’impresa di riportare l’ambito titolo in Italia a distanza di 73 anni dall’ultima volta, quando a trionfare fu Alberto Ascari.

Un talento tricolore che ha conquistato tutti e che, nel suo percorso di crescita, ha avuto una svolta fondamentale proprio in provincia di Salerno, più precisamente a Sarno.

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La storia: i primi passi sul circuito di Sarno

È il 2014 quando Antonelli inizia a muovere i primi passi nel mondo dei kart, palestra fondamentale per chi sogna la Formula 1. L’occasione è il Kart Summer Camp organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport sul circuito di Sarno. Fino ad allora, il neo campione del mondo della Mercedes aveva guidato soltanto nelle categorie giovanili.

Sono bastati pochi giri sul tracciato salernitano per sbaragliare la concorrenza, facendo segnare tempi record che hanno attirato subito l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi c’era anche Giovanni Minardi, talent scout e manager sportivo, al quale sono bastate poche tornate per capire che Antonelli sarebbe diventato una stella del automobilismo mondiale.

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