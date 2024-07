Ex seminarista del Vallo di Diano indagato per mail diffamatorie nei confronti del Vescovo De Luca

Un ex seminarista valdianese è indagato per diffamazione nei confronti del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca. Gli episodi risalgono a marzo del 2023 e, recentemente, è stato notificato all’ex seminarista l’avviso di conclusione delle indagini. Secondo l’accusa, l’ex seminarista avrebbe diffamato il vescovo, Monsignor Antonio de Luca, comunicando con diverse persone e offendendone la reputazione.

In particolare, avrebbe inviato più volte, in momenti diversi, una missiva all’indirizzo di posta elettronica certificata della Diocesi, indirizzata alla Curia Vescovile, al Collegio dei Consultori e al Collegio Presbiteriale. In questa missiva, si affermava che un prete della diocesi avesse una cassaforte contenente materiale compromettente di natura sessuale e omosessuale.

Si parlava anche di presunti ricatti da parte dei preti della Diocesi. La missiva, con allegata la stessa nota diffamatoria, veniva inviata anche agli indirizzi di posta elettronica privata di alcuni sacerdoti membri del Collegio dei Consultori della Curia Vescovile.

L’accusa ha incluso l’aggravante di aver diffamato il vescovo attraverso un mezzo di pubblicità, in particolare utilizzando la posta elettronica certificata per raggiungere un vasto pubblico. L’ex seminarista di Teggiano ha venti giorni per presentare le proprie difese al Tribunale di Lagonegro.