Ex dipendente va in pensione ma continua a collaborare per il Comune

Non si ferma la voglia di lavorare del signor Antonio Marzucca che nonostante la pensione non smetterà di dare il suo contributo alla comunità di Cicerale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero, così come previsto dalla legge, ha conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito, nell’area servizi al cittadino, attualmente in quiescenza.

Il lavoro da svolgere

L’ex dipendente avrà cura di trasmettere le proprie competenze e conoscenze al nuovo personale incaricato nel settore; il funzionario infatti, possiede tutte le adeguate conoscenze ed esperienza pluriennale. Inoltre, potrà usufruire di tutta la strumentazione necessaria in dotazione dell’Ente per svolgere il lavoro in modo corretto.

La collaborazione sarà a titolo gratuito e quindi non ci saranno oneri da parte dell’amministrazione, salvo per le spese relative alle coperture assicurative.

Le motivazioni

L’incarico di lavoro gratuito dovrà essere svolto fino al 31 dicembre 2023, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità delle attività riconducibili alle funzioni svolte da titolare di posizione organizzativa in ragione delle adeguate conoscenze ed esperienza pluriennale.

In questo modo, l’Ente ha deciso di affidare l’incarico al dipendete in quiescenza, visto la carenza di personale e per offrire servizi efficienti ed efficaci a tutta la comunità del centro cilentano.