Controne: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per l’Ente

CONTRONE. Non si ferma la voglia di lavorare del signor Nicola Ciardella che nonostante la pensione non smetterà di dare il suo contributo alla comunità. Il Comune di Controne, infatti, così come previsto dalla legge, ha conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito, nell’area amministrativa dell’Ente, all’ex dipendente Ciardella, attualmente in quiescenza.

In particolare, nell’area amministrativa – vigilanza si registra una forte carenza di organico con rischio di compromissione della la continuità delle attività e delle funzioni di competenza che risultano di centrale importanza per la corretta gestione dell’assetto organizzativo.

L’incarico di lavoro gratuito durerà 12 mesi, a partire dallo scorso 7 ottobre. Il dipendete potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali necessarie per il corretto espletamento delle attività di competenza.

In questo modo, come la legge prevede, anche il Comune alburnino, guidato dal sindaco Ettore Poti, ha deciso di affidare l’incarico al dipendete in quiescenza, visto la carenza di personale e per offrire servizi efficienti ed efficaci a tutta la comunità contronese.