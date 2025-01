Evade dagli arresti domiciliari e guida un motoveicolo rubato: nei guai un 42enne

Il 23 gennaio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 42enne del luogo per “evasione e resistenza a p.u.”, deferendolo inoltre per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione”.

Il provvedimento

L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari alla guida di un motoveicolo per il centro cittadino, tentando la fuga; bloccato poco dopo è stato dichiarato in stato di arresto. Dalla perquisizione è stata rinvenuta nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo crack unitamente a diverse decine di euro in contanti. Da ulteriori accertamenti inoltre è emerso che il motoveicolo era stato denunciato per furto in Salerno. L’arrestato è attualmente in attesa della celebrazione del rito direttissimo.