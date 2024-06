Europee, Lega: in provincia di Salerno, a Roccagloriosa e Alfano, percentuali da record sopra il 40% 

“Ringraziamo le Comunità di Roccagloriosa e Alfano, in provincia di Salerno, dove il consenso della Lega alle scorse elezioni europee ha fatto registrare percentuali record sopra il 40%. Siamo particolarmente orgogliosi della risposta e della partecipazione della gente che in periodi di scarsa affluenza alle urne non ha fatto mancare il proprio sostegno al partito di Matteo Salvini.

A Roccagloriosa stiamo sopra il 44% e ad Alfano oltre il 43%, anche se non parliamo di grossi centri urbani sono risultati importanti e significativi. Il lavoro che stiamo svolgendo in questi anni viene riconosciuto e questo è per la Lega non un punto di arrivo ma di partenza. Il ministro dei trasporti Salvini ci ha sempre messo la faccia visitando più volte i nostri territori in questi anni. Andiamo avanti fiduciosi con il supporto di tutto il governo.

C’è tanto da fare, dalla viabilità alle infrastrutture, dai servizi al sostegno alle nostre imprese. La Lega è forza di riferimento sul territorio, per la gente e per tutto il centrodestra. È il momento di restare uniti con gli alleati e puntare sulle prossime elezioni regionali. Pronti a fare la nostra parte!”.

Così il coordinamento provinciale della Lega sulle proprie pagine social.