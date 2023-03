Ettore Majorana, un mistero italiano legato anche al Cilento

Ricorre oggi l’85° anniversario della scomparsa di Ettore Majorana. Il “mistero di Ettore Majorana”, geniale scienziato catanese che scomparve nel nulla nel 1938, è uno dei più grandi enigmi italiani. Dopo la sua scomparsa, si sono fatte molte ipotesi sulla sua fine: omicidio, suicidio o fuga per paura delle sue stesse scoperte sull’atomo e sull’atomica. Nel 2011, la procura di Roma aprì un fascicolo sul caso, che venne poi archiviato per mancanza di prove. Si ritiene che Majorana sia scomparso nel nulla volontariamente.

La ricostruzione dei fatti

Alcune ricostruzioni affermano che, nel periodo 1955-1959, Majorana era vivo e si trovava a Valencia in Venezuela. Il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani confermò che, in una foto scattata in Venezuela nel 1955, analizzata dal Ris, si poteva vedere Ettore Majorana, conosciuto con il cognome Bini, insieme a un emigrato italiano, Francesco Fasani. Le teorie sulla fine di Majorana sono ancora oggi molteplici.

Il caso Majorana e il suo legame con il Cilento

Il caso di Majorana è legato anche al Cilento, poiché diverse ricerche hanno portato a questo lembo di terra. Nel 1993, un pastore di Perdifumo, Andrea Amoresano, fu interrogato sul fatto e dichiarò di sapere qualcosa della vicenda. Secondo Amoresano, Majorana si trovava nella zona del Cafaro di S. Arcangelo, dove c’è un vecchio monastero basiliano, una delle zone più impervie della montagna. Nel periodo successivo alla scomparsa, diverse persone, compresi i fratelli di Majorana, arrivarono a Perdifumo per cercarlo. Tuttavia, le ricerche non portarono a nulla e il mistero di Majorana rimase irrisolto. Ci sono diverse testimonianze che confermano la presenza di Majorana anche a San Mauro la Bruca, Celle di Bulgheria ed altri luoghi dove si sarebbe spostato per conservare l’anonimato. Tuttavia, nessuna di queste teorie è stata mai dimostrata.