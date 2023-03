Esulta un Comune degli Alburni: ottenuto un finanziamento per la ricostruzione della Scuola media

L’amministrazione comunale di Castelcivita ha motivo di esultare, poiché è stata selezionata come beneficiaria di un finanziamento di 2.635.475 euro per la demolizione e la ricostruzione della Scuola Media Giovanni XXIII in via San Francesco.

Il sindaco Antonio Forziati ha annunciato con entusiasmo questa notizia, che rappresenta una grande opportunità per il miglioramento dell’edilizia scolastica nella città.

Il finanziamento

Stanziato grazie ai fondi ministeriali per l’Istruzione e la Ricerca, che sono destinati alla riqualificazione delle scuole. Questo finanziamento consentirà di costruire una nuova scuola moderna e sicura, con un design accattivante e all’avanguardia. La scuola sarà costruita nel rispetto di tutte le nuove normative sulla sicurezza e sull’efficienza energetica.

Soddisfazione da parte del primo cittadino, Forziati

Il sindaco Forziati ha mostrato ai cittadini un rendering del nuovo edificio, che ha suscitato grande interesse e apprezzamento. Si prevede che la nuova scuola rappresenterà un punto di riferimento per l’istruzione nella regione, grazie alle sue strutture all’avanguardia e al suo design moderno e funzionale.

La riqualificazione dell’edilizia scolastica rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale di Castelcivita, che sta lavorando duramente per garantire alle giovani generazioni un’istruzione di qualità e sicura.

Il finanziamento appena ottenuto rappresenta un importante passo avanti in questo senso, e l’amministrazione comunale si impegna a utilizzarlo al meglio per realizzare una scuola all’altezza delle aspettative dei cittadini.